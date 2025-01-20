Где в Дагестане самая дорогая земля?

В Минимущества Дагестана утвердили средние цены на земли различных категорий в муниципалитетах. Лидерами стали ряд городов республики.

В Дагестане перечислили города с самыми дорогими землями для строительства, средние цены на территории различных категорий опубликованы Минимуществом РД на сайте правовой информации.

Стоимость была рассчитана на основе проведенной кадастровой оценки земель. Известно, что наиболее дорогая земля для жилого строительства выявлена в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Стоит отметить, что, по данным ведомственного документа, Дербент оказался лидером по части дороговизны земли для возведения частных домов или садоводства.

Что касается земель, предназначенных для сельскохозяйственного назначения, то самые дорогие территории в Дагестане выявлены в Кизляре и Дербенте.