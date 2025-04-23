Вестник Кавказа

"Газпром" готовится обеспечить газом еще 21 село в Дагестане

"Газпром" готовится обеспечить газом еще 21 село в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Газпром приступит к созданию инфраструктуры для подачи газа еще в два десятка населенных пунктов Дагестана. Меликов и Миллер провели встречу в рамках ПМЭФ.

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился в рамках ПМЭФ-2025 с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, по итогу встречи стало известно о новом этапе газификации дагестанских сел.

"В этом году "Газпром" начинает строительство инфраструктуры для подачи газа в 21 населенный пункт Дахадаевского и Кизлярского районов"

– администрация главы Дагестана

Также проводится модернизация газораспределительных станций "Охранлар" в Махачкале и "Маджалис" в Кайтагском районе, что позволит нарастить поставки газа текущим потребителям.

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