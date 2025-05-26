Дагестан привлек 72 млрд рублей за счет прорывных проектов

В Дагестане реализуется несколько прорывных проектов: они привлекли в республику 72 млрд рублей и создали 3 тыс новых рабочих мест.

Прорывные проекты в Дагестане привлекли свыше 72 млрд рублей на 1 апреля 2025 года, рассказала пресс-служба администрации главы республики.

Из этих средств около 50 млрд рублей – частные инвестиции. При этом в Дагестане было создано более 3 тыс новых рабочих мест.

Уточняется, что 16,3 млрд рублей привлекли в проект "Каспийский кластер", из них частные инвестиции составили 7,6 млрд рублей. Он создал 801 рабочее место.

Еще два проекта реализуются в промышленном секторе экономики Дагестана: "Город обувщиков" и "Развитие стекольного промышленного кластера". Они предоставили жителя республики порядка 860 рабочих мест.

В Дагестане продолжают осуществлять и другие инициативы, включая ремонт федеральной трассы "Кавказ" и строительство Новолакской ВЭС.