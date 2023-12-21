Газ пошел в два села в Дагестане благодаря новому газопроводу

В Хунзахском районе заработал межпоселковый газопровод. Теперь жители двух сел смогут пользоваться газом.
В Дагестане газифицированы села Шотода и Сиух, рассказал гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала".
По словам Ризвана Мурадова, введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод длиной около 9 км.
Кроме того, чтобы подключить к нему более 280 домов в обоих селах, были проложены внутрипоселковые газовые сети. Их протяженность составляет 44 км.
"На данный момент потребители готовят домовладения к приему газа. В перспективе межпоселковый газопровод позволит газифицировать еще несколько населенных пунктов, находящихся рядом"
– Ризван Мурадов
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