Вестник Кавказа

Газ пошел в два села в Дагестане благодаря новому газопроводу

Газ пошел в два села в Дагестане благодаря новому газопроводу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Хунзахском районе заработал межпоселковый газопровод. Теперь жители двух сел смогут пользоваться газом.

В Дагестане газифицированы села Шотода и Сиух, рассказал гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала".

По словам Ризвана Мурадова, введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод длиной около 9 км.

Кроме того, чтобы подключить к нему более 280 домов в обоих селах, были проложены внутрипоселковые газовые сети. Их протяженность составляет 44 км.

"На данный момент потребители готовят домовладения к приему газа. В перспективе межпоселковый газопровод позволит газифицировать еще несколько населенных пунктов, находящихся рядом"

– Ризван Мурадов

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