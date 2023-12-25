Гарибашвили рассказал о перспективах развития Среднего коридора

Грузия будет до конца верна идее развития Среднего коридора. Такое заявление сделал премьер-министр республики в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе.
"Конечно, Грузия имеет очень важное геополитическое положение и мы до конца верны идее развития т. н. Среднего коридора, который стал очень интересным и привлекательным альтернативным маршрутом"
– Ираклий Гарибашвили
Он подчеркнул, что Грузия, Казахстан и Азербайджан хорошо представляют себе развития коридора, а два года назад страны заключили очень важную дорожную карту.
"Мы знаем, что нужно делать – расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры"
– глава правительства
Он также отметил, что ранее интерес к Среднему коридору выразил Китай, и это должно придать дополнительный импульс развитию проекта.
"В прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с председателем Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень. Китай выразил свою заинтересованность несколько месяцев назад. Президент выразил интерес к Среднему коридору, и я считаю, что это придаст дополнительный импульс и заряд развитию этой идеи"
– премьер Грузии
Напомним, Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, или ТМТМ) проходит через территорию целого ряда стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Китай.