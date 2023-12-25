Гарибашвили рассказал о перспективах развития Среднего коридора

Премьер Грузии сообщил, что у Тбилиси, Астаны и Баку есть четкий план развития Среднего коридора. Он подчеркнул, что Тбилиси будет до конца верен идеи развития коридора.

Грузия будет до конца верна идее развития Среднего коридора. Такое заявление сделал премьер-министр республики в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе.

"Конечно, Грузия имеет очень важное геополитическое положение и мы до конца верны идее развития т. н. Среднего коридора, который стал очень интересным и привлекательным альтернативным маршрутом"

– Ираклий Гарибашвили

Он подчеркнул, что Грузия, Казахстан и Азербайджан хорошо представляют себе развития коридора, а два года назад страны заключили очень важную дорожную карту.

"Мы знаем, что нужно делать – расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры"

– глава правительства

Он также отметил, что ранее интерес к Среднему коридору выразил Китай, и это должно придать дополнительный импульс развитию проекта.

"В прошлом году у меня был очень успешный визит в Китай. Я встретился с председателем Си Цзиньпином, и мы решили вывести наше партнерство на стратегический уровень. Китай выразил свою заинтересованность несколько месяцев назад. Президент выразил интерес к Среднему коридору, и я считаю, что это придаст дополнительный импульс и заряд развитию этой идеи"

– премьер Грузии

Напомним, Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, или ТМТМ) проходит через территорию целого ряда стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Китай.