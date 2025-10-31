Гарибашвили посадят в тюрьму на 5 лет

Генпрокуратура Грузии сообщила, что бывший премьер страны будет приговорен к 5 годам тюрьмы. Ему также предстоит заплатить крупный штраф.
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет ближайшие 5 лет за решеткой. Об этом информирует Генпрокуратура республики.
В ведомстве отметили, что экс-глава правительства признал свою вину, подписав соответствующее соглашение.
Гарибашвили также предстоит заплатить штраф в размере 1 млн лари (около $370 тыс). Он обязан будет передать государству средства, которые были получены им в результате преступной деятельности, и средства, изъятые во время обыска его дома.
Напомним, ранее Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего премьера в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.