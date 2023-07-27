Гарь и дым в Кемере не спугнули российских туристов

Опубликовано: 17:47, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне продолжают покупать туры в Кемер, охваченный лесными пожарами. На некоторых курортах региона в воздухе стоят гарь и дым, но туристы все равно отправляются на отдых.

Путевки в турецкий Кемер, находящийся во власти лесных пожаров, продолжают пользоваться среди россиян спросом.

Напомним, в провинции Анталья горят леса в Каше, Ташаыле и курортном Кемере, там есть несколько очагов возгорания.

"В курортном поселке Кириш нет ни дыма, ни гари. В Кемере нет дыма, чувствуется гарь. В Бельдиби легкая гарь и легкий дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым. Но по продажам мы не видим проседания, как люди любили Кемер, так и любят"

– вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян

Туры в регион Кемер не стали менее популярны в последние дни. Кроме того, россияне не отказываются от ранее приобретенных туров и не хотят завершать из-за дыма отдых раньше времени.

Отели региона работают штатно, эвакуации не объявлялось. При этом отдыхающих просят не покидать территорию отелей и не совершать прогулок в горы. Пожары не могут потушить с понедельника, ситуацию осложняет чрезвычайная жара из Сахары, пришедшая на юг Турции из Европы.