Гарь и дым в Кемере не спугнули российских туристов

Путевки в турецкий Кемер, находящийся во власти лесных пожаров, продолжают пользоваться среди россиян спросом.
Напомним, в провинции Анталья горят леса в Каше, Ташаыле и курортном Кемере, там есть несколько очагов возгорания.
"В курортном поселке Кириш нет ни дыма, ни гари. В Кемере нет дыма, чувствуется гарь. В Бельдиби легкая гарь и легкий дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым. Но по продажам мы не видим проседания, как люди любили Кемер, так и любят"
– вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян
Туры в регион Кемер не стали менее популярны в последние дни. Кроме того, россияне не отказываются от ранее приобретенных туров и не хотят завершать из-за дыма отдых раньше времени.
Отели региона работают штатно, эвакуации не объявлялось. При этом отдыхающих просят не покидать территорию отелей и не совершать прогулок в горы. Пожары не могут потушить с понедельника, ситуацию осложняет чрезвычайная жара из Сахары, пришедшая на юг Турции из Европы.