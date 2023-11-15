"Галатасарай" вырвал ничью в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед"

"Галатасарай" сыграл дома вничью с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов – 3:3. Клуб из Турции занимает вторую строчку в группе, имея 5 очков.

В Стамбуле завершилась игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и английским "Манчестер Юнайтед".

Встреча между командами завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил марокканец Хаким Зиеш (29-я и 62-я минуты). Еще один гол на свой счет записал Керем Актюроглу (71-я).

Благодаря заработанному очку турецкий клуб набрать пять очков в группе и поднялся на вторую строчку. "Манкунианцы" располагаются на последнем месте с 4-мя очками.