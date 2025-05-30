Вестник Кавказа

Футбольный клуб в Армении возглавил специалист из Португалии

Тулипа
© Фото: пресс-служба футбольного клуба “Арарат-Армения“
ФК "Арарат-Армения" определился с новым главным тренером. На смену отечественному специалисту Вардану Минасяну пришел португалец Тулипа.

Новым главным тренером армянского футбольного клуба "Арарат-Армения" стал португалец Тулипа. Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.

На посту наставника ереванской команды 52-летний специалист сменит Вардана Минасяна, ушедшего в отставку несколько дней назад.

Предыдущим местом работы португальского наставника был клуб "Торренси", который выступает во втором дивизионе Португалии.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Арарат-Армения" с 66 очками занял второе место в чемпионате Армении, отстав от ставшего чемпионом "Ноа" на 9 очков.

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