Футбольный клуб в Армении возглавил специалист из Португалии

ФК "Арарат-Армения" определился с новым главным тренером. На смену отечественному специалисту Вардану Минасяну пришел португалец Тулипа.
Новым главным тренером армянского футбольного клуба "Арарат-Армения" стал португалец Тулипа. Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.
На посту наставника ереванской команды 52-летний специалист сменит Вардана Минасяна, ушедшего в отставку несколько дней назад.
Предыдущим местом работы португальского наставника был клуб "Торренси", который выступает во втором дивизионе Португалии.
Напомним, в сезоне 2024/25 "Арарат-Армения" с 66 очками занял второе место в чемпионате Армении, отстав от ставшего чемпионом "Ноа" на 9 очков.