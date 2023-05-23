Академии итальянского гранда презентовали в Армении

Итальянский "Ювентус" откроет свои академии в Армении. Стоимость проекта составит $3 млн.
В Армении прошла презентация академий итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом рассказали в пресс-службе главы правительства республики.
В мероприятии участвовали премьер-министр Никол Пашинян, именитый в прошлом футболист, а ныне посол ФИФА Давид Трезеге, а также координатор международных академий "Ювентуса" Давиде Форнака.
В ходе презентации были обнародованы проекты будущих академий – вся необходимая инфраструктура и новая арена, отвечающие всем современным стандартам.
Стоимость проекта оценивается в $3 млн. Средства на его реализацию выделит компания Next Gen Sports LLC. Объекты академии будут располагаться по двум адресам.
Напомним, два года назад "Ювентус" открыл футбольную академию в Грузии.