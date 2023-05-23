Вестник Кавказа

Академии итальянского гранда презентовали в Армении

презентация футбольных академий
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Итальянский "Ювентус" откроет свои академии в Армении. Стоимость проекта составит $3 млн.

В Армении прошла презентация академий итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом рассказали в пресс-службе главы правительства республики.

В мероприятии участвовали премьер-министр Никол Пашинян, именитый в прошлом футболист, а ныне посол ФИФА Давид Трезеге, а также координатор международных академий "Ювентуса" Давиде Форнака.

В ходе презентации были обнародованы проекты будущих академий – вся необходимая инфраструктура и новая арена, отвечающие всем современным стандартам.

Стоимость проекта оценивается в $3 млн. Средства на его реализацию выделит компания Next Gen Sports LLC. Объекты академии будут располагаться по двум адресам.

Напомним, два года назад "Ювентус" открыл футбольную академию в Грузии.

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