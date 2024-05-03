ФСБ РФ уходит из Сюникской области Армении

Началась реализация договоренностей, достигнутых во время визита Пашиняна в Москву о выводе российских пограничников из ряда территорий Армянской Республики. в настоящее время сворачиваются посты в Сюникской области.

Российские силовики покидают посты в Сюникской области Армении. В настоящее время сворачиваются пункты размещения на территории между Горисом и Чакатеном.

Посты были установлены после 44-дневной войны 2020 года.

Напомним, что, по словам главы пресс-службы российского лидера, во время визита главы армянского правительства в Москву, Путин и Пашинян пришли к договоренности о выводе российских войск из ряда армянских территорий.

«Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован»

– Дмитрий Песков