Вестник Кавказа

Французский полузащитник стал игроком азербайджанской "Габалы"

Французский полузащитник стал игроком азербайджанской "Габалы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ибрахим Сангаре стал игроком азербайджанского клуба "Габала". В прошлом сезоне он выступал за израильский "Хапоэль" (Хадера).

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" заключил контракт с 31-летним французским полузащитником Ибрахимом Сангаре. Об этом пишут местные СМИ.

При этом пока неизвестно, на какой срок рассчитано соглашение. Данная информация будет обнародована позже.

Предыдущим клубом Сангаре был израильский "Хапоэль" (Хадера).

В минувшем сезоне хавбек провел за команду 14 матчей в чемпионате Израиля. На его счету два гола и одна результативная передача.

Напомним, в новом сезоне "Габала" будет выступать в Премьер-лиге Азербайджана.

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