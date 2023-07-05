Франция потеряла более €1 млрд из-за погромов

Опубликовано: 14:18, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неделя погромов оставила после себя во Франции более 200 разграбленных магазинов, отделений банков и 250 табачных лавок.

Общая сумма ущерба, которую понесла экономика Франции в результате беспорядков в стране превысила €1 млрд. Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безьё, отметив, что эта цифра не окончательная, убытки ещё предстоит подсчитать.

Также он добавил, что оценка ущерба не включает убытки для туризма, так как иностранные туристы отменили до 25% бронирований в парижских отелях на июль. «Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска» – Ру де Безье.