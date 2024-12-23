Вестник Кавказа

FlyDubai снова будет летать в Сочи и Минводы

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Эмиратский лоукостер flyDubai спустя почти месяц восстанавливает полеты в Сочи и Минеральные воды. Самолеты авиакомпании снова будут летать по указанным маршрутам с 23 января.

Рейсы из Дубая в Сочи и Минводы авиакомпания flyDubai возвратит через неделю, сообщает АТОР.

Ассоциация ссылается на туроператора Space Travel. Улететь из Сочи и Минеральных вод в Дубай можно будет уже 23 января.

Рейс из Дубая в Минводы состоится 23 января в 23.10, обратно воздушное судно отправится в 3.10 утра на следующий день. Лайнеры будут летать по этому маршруту каждый день.

Вылет из Дубая в Сочи состоится в 8:20 25 января. В обратный путь самолет стартует в 12:30 того же дня. Воспользоваться этим рейсом можно будет три дня в неделю. Воздушные суда будут выполнять его в понедельник, среду и субботу. Весной и летом, а точнее с 30 апреля и до сентября, полеты будут осуществляться каждый день.

Билеты по обоим направлениям на данный момент доступны на год вперед.

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