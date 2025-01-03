Авиабилеты в Сочи на майские праздники уже взлетели в цене

Цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники в 2025 году уже в январе оказались на 30% выше прошлогодних. Ближе к весне цены вырастут еще сильнее, уверены в АТОР.

Отдых в Сочи в период майских праздников пора планировать – цены на перелет растут и уже обгоняют прошлогодние на 30%, передает АТОР.

Цены приведены при покупке билетов в середине января, ближе к дате вылета они вырастут сильнее с учетом динамического ценообразования. Билеты на первые "майские", с вылетом 30 апреля и возвращением 4 мая, обойдутся сегодня в 33 тыс рублей из Москвы.

Билеты на весь праздничный период и с захватом нескольких рабочих дней (1-11 мая) сегодня обойдутся более чем в 39 тыс рублей при перелете Москва-Сочи, в 39,5 тыс рублей при вылете из Петербурга, в 32,2 тыс рублей при вылете из Екатеринбурга, в 21 тыс рублей при вылете из Минвод. Цена включает перелет туда-обратно на одного пассажира с багажом.