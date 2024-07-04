Вестник Кавказа

Фестиваль "Железная грязь" проведут в Ставропольском крае летом

Фестиваль "Железная грязь" проведут в Ставропольском крае летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летний фестиваль лечебной грязи состоится в Железноводске. Специально на праздник привезут 60 тонн грязи с озера Тамбукан.

Праздник-фестиваль "Железная грязь" в конце лета планируется провести в Ставропольском крае. Мероприятие, посвященное целебной грязи, будет проводиться в третий раз.

"В Железноводске в августе пройдет III фестиваль "Железная грязь". На Ferrum-площадь завезут 60 тонн лечебных тамбуканских запасов"

– администрация города

Тамбукан - солено озеро с целебной сульфидной иловой грязью, расположенное на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии, грязелечебницы региона используют сырье с Тамбукана.

Фестиваль станет ярким и веселым событием, в планах провести конкурс и выбрать короля и королеву грязи, рассказали городские власти.

"В программе также будут игры в футбол, волейбол, а для самых юных гостей события подготовят масштабную зону с бассейном, конкурсами, подвижными играми и завораживающими фокусами"

– администрация

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