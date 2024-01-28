Фейк о новом пособии на детей опровергли власти Казахстана

Неизвестные злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах в Казахстане ложную информацию о якобы введении нового детского пособия. Фейк опровергли органы власти страны.

Единого пособия на детей, информация о котором широко распространяется в соцсетях в Казахстане, не существует, такие сообщения – фейк, заявили в Минтруда республики.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности"

– министерство

В ведомстве уточнили, что ложные сведения публикуются и пересылаются как голосовыми сообщениями, так и видеороликами. В обоих случаях сообщается, что якобы с июля семьи с детьми будут получать по 70 тыс тенге (более $150), причем сумма будет выплачиваться на каждого ребенка. Эти сведения – фейк.

В Минтруда также напомнили, что официальные SMS рассылаются исключительно с номера 1414. В ведомстве призвали не доверять новостям из неофициальных источников. Злоумышленникам же стоит помнить, что публикация ложной информации преследуется по закону.

Пособия на детей в Казахстане

Напомним, в Казахстане выплачивается ряд пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Особое пособие выплачивается при рождении ребенка всем казахстанкам. Участницы системы обязательного соцстрахования получают социальные выплаты по беременности и родам. При уходе за ребенком до 1,5 лет положены либо пособие по уходу, либо социальные выплаты. Дополнительные пособия получают и многодетные семьи.