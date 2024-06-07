Федеральная трасса "Кавказ" будет перекрыта в Ингушетии

Из-за модернизации пешеходного перехода в Ингушетии на несколько часов полностью перекроют движение по федеральному маршруту "Кавказ".

В Ингушетии в течение четырех часов движение по трассе "Кавказ" в Ингушетии не будет осуществляться из-за ремонтных работ. Информацию об этом распространила пресс-служба Росавтодора.

Сообщается, что дорога будет перекрыта в связи с установкой нового пешеходного перехода, который будет располагаться на 582 км маршрута.

Чтобы избежать заторов, специалисты будут работать в утренние часы с 3:00 до 7:00

Сообщается, что новый переход повысит безопасность граждан на этом участке дороги.

В Росавтодоре предупредили водителей о соблюдении скоростного режима и соблюдении знаков на маршруте.