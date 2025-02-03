Вестник Кавказа

Фабрика резины пылает в Стамбуле

пожарные в Турции
© Фото: сайт управления пожарной охраны Стамбула
Предприятие по производству резины горит в эти минуты в Стамбуле, пишут местные СМИ. Огонь пока не потушен, информации о возможных жертвах и пострадавших нет.

Цех, в котором изготавливают резину, загорелся в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Горящий завод расположен в промзоне Икителли, в района Башакшехир. Это невысокое здание – всего три этажа. 

После получения сигнала о пожаре на место событий отправились огнеборцы, скорая и полиция. Пламя тушат 66 пожарных, они используют 19 единиц техники. 

На данный момент удалось спасти трех человек, которые были заблокированы огнем и дымом на крыше и не могли выбраться сами. Сведений о возможных жертвам и пострадавших не поступало.

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