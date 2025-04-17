Евросоюзу посоветовали не торопиться с антироссийскими санкциями

Страны Евросоюза решили прислушаться к рекомендациям США и подождать переговоров России и Украины в Турции, прежде чем вводить очередной пакет антироссийских санкций.

США накануне уведомили европейских чиновников о намерении дать возможность России и Украине провести переговоры в Турции и лишь потом рассмотреть вопрос усиления давления на Москву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Прямые переговоры, которые планируется провести в Турции уже в нынешний четверг, 15 мая, могут радикально повлиять на новый, 17-й по счету пакет санкций, к которым намерены призвать президента США Дональда Трампа лидеры европейских государств, передает ТАСС.

Это будет сделано, если "президент РФ Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня", проинформировало агентство.

Однако администрация США не торопится с принятием окончательного решения по этому вопросу, отмечает Bloomberg.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье 11 мая официально выдвинул предложение о восстановление переговорного процесса с Киевом в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Москва готова начать дипломатическую работу с Украиной и ждет ответа украинской стороны. Также Путин напомнил, что Россия за три года специальной военной операции ни разу не отказывалась от переговорных инициатив – садиться за стол переговоров не хотел Киев, даже запретив это себе законодательно. Именно Киев прервал дипломатический процесс в 2022 году.