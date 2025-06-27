Евросоюз резко нарастил закупки российской нефти

На фоне возможных ограничений по закупкам энергоносителей в России страны ЕС начали интенсивно скупать российскую нефть: только в мае они нарастили импорт "черного золота" до трехмесячного максимума.

Евросоюз наращивает импорт нефти из России – только в мае он вырос до трехмесячного максимума, следует из данных Евростата.

За месяц закупки увеличились на 5,5%, достигнув максимальных с февраля этого года 407,4 млн евро, при этом 205,9 млн евро пришлись на Словакию, а 201,5 млн евро заплатила Венгрия, передает РИА Новости.

Всего за январь-май Евросоюз приобрел у России "черного золота" на 2,3 млрд евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что Еврокомиссия намерена ввести новый ряд ограничений против Москвы, в том числе – установить "потолок" цен на российскую нефть, но планы Брюсселя нарушила эскалация на Ближнем Востоке с повышением котировок "черного золота". Уже четыре попытки утвердить новый санкционный пакет закончились провалом.