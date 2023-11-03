Евросоюз поддержал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Представитель Европейского союза сообщил, что ЕС считает главным для себя вопрос о подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Специальный представитель Европейского союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар сообщил, что для ЕС вопрос заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией является приоритетным. Об этом он рассказал в своем интервью армянскому СМИ.

На вопрос журналистов о посредничестве ЕС в заключение мирного договора спецпредставитель ответил, что Европейский союз не должен быть на чьей-либо стороне, важен лишь факт подписания договора о мире.

Также он сказал, что союзу неважно, где состоится заключение мирного соглашения.

"Для нас первоочередным интересом является достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном. И где он в итоге будет подписан, для нас гораздо менее важно, чем то, что между Арменией и Азербайджаном произойдет реальное урегулирование отношений. Это один из пунктов"

– Тойво Клаар