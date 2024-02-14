Вестник Кавказа

Европейский банк реконструкции и развития поможет Тбилиси избавиться от мусора

Европейский банк реконструкции и развития поможет Тбилиси избавиться от мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия получит от ЕБРР 26 млн евро на реализацию проекта по переработки мусора в столице республики. На эти средства будет построен завод по сортировке и переработке отходов.

Европейский банк реконструкции и развития выделит мэрии Тбилиси 26 млн евро на борьбу с бытовыми отходами.

Документ о выделении денег был подписан главой министерства финансов Лашей Хуцишвили и региональным представителем банка.

На эти средства власти планируют возвести комплекс по переработке и сортировке мусора.

Ранее мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявлял, что власти намерены модернизировать станцию по переработке бытовых отходов, которая позволит ликвидировать запах мусора.

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