Европейский банк реконструкции и развития поможет Тбилиси избавиться от мусора

Грузия получит от ЕБРР 26 млн евро на реализацию проекта по переработки мусора в столице республики. На эти средства будет построен завод по сортировке и переработке отходов.

Европейский банк реконструкции и развития выделит мэрии Тбилиси 26 млн евро на борьбу с бытовыми отходами.

Документ о выделении денег был подписан главой министерства финансов Лашей Хуцишвили и региональным представителем банка.

На эти средства власти планируют возвести комплекс по переработке и сортировке мусора.

Ранее мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявлял, что власти намерены модернизировать станцию по переработке бытовых отходов, которая позволит ликвидировать запах мусора.