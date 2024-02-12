Вестник Кавказа
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Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать развитие Срединного коридора

Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать развитие Срединного коридора
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Мюнхене прошла встреча президента Азербайджанской Республики и главы Европейского банка реконструкции и развития, на которой было отмечено, что международная организация готова помочь с развитием Срединного коридора.

Срединный коридор имеет большое значение для Европейского банка реконструкции и развития. В связи с этим международная организация готова поддержать этот проект. Такое заявление сделала глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене. 

Она также отметила, что организация положительно оценивает участие Азербайджана в развитие флота в Каспийском и Черном морях. 

Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР готов поддержать проекты АР связанные с управлением водными ресурсами и возобновляемой энергетики. 

В свою очередь глава Азербайджана отметил, что сотрудничество республики и ЕБРР идет в положительном направлении и в ближайшем будущем республика перейдет в разряд экспертов в возобновляемой энергетики.

Также в процессе беседы стороны обсудили проблемы изменения климата, обмеления рек и падения уровня воды в Каспийском море.

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