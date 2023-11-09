Европа призвала Армению нести ответственность за безопасность дорог на своей территории

Тойво Клаар заявил, что Армения должна контролировать все дороги, идущие через ее территорию. Он отметил, что Еревану необходимо восстановить все сообщения с Турцией.

Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что все дороги, которые будут проходить через территорию Армении, должны контролироваться Ереваном. Он назвал это единственной логичной договоренностью.

Клаар напомнил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев на майской встрече с Николом Пашиняном и Владимиром Путиным в Москве, а также на встречах в более узком формате заявлял, что коридор не подразумевает экстерриториальности.

Он отметил, что транспортные узлы без какого-либо экстерриториального контекста в Европе также именуются коридором. Клаар сообщил, что за обеспечение безопасного прохождения грузов и пассажиров из Азербайджана через Армению ответственность будет нести Ереван.

Помимо этого, спецпредставитель согласился с армянским премьером по вопросу разблокировки коммуникаций в регионе. При этом он также подчеркнул важность восстановления любых сообщений с Турцией.

"Мы абсолютно разделяем видение открытого Южного Кавказа, где железнодорожное и автомобильное сообщение открыто, а страны воссоединены, как это было в период Советского Союза"

- Тойво Клаар