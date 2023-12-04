Европа отказалась от военных учений с Арменией

В Евросоюзе заявили об отсутствии планов по военным учениям с Арменией. Там же сообщили, что не будут обучать военных этой страны, но могут предоставить поддержку по линии Европейского фонда мира.

Планов по военным учениям с Арменией нет, Евросоюз такую возможность не рассматривает, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы организации Петер Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь является «политическим и экономическим сообществом ценностей», а не военным альянсом.

Помимо этого, по его словам, Европа не намерена заниматься обучением армянских военных, но может рассмотреть вопрос, связанный с помощью ВС Армении по линии Европейского фонда мира в «нелетальном формате». При этом Стано добавил, что в настоящее время конкретных решений нет.

Ранее стало известно, что Париж передаст Еревану около 50 бронемашин Bastion. Как заявили армянские СМИ, Армения уже получила 24 машины. Кроме того, Франция намерена направить артиллерийские системы Caesar, радары GM 200, партию бронемашин VAB Mk3 и ракетные комплексы Mistral 3.