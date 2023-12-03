Что такое ЗРК ”Мистраль 3” и зачем он Армении?

В конце октября Армения подписала с Францией соглашение о намерениях по приобретению зенитно-ракетного комплекса Мistral. Насколько ракеты ”Мистраль” эффективны и когда они появятся в Армении - рассказываем в этом материале.

Что такое ЗРК ”Мистраль”?

”Мистраль” - это ракетный комплекс ПВО сверхмалой дальности (SHORAD), который может применяться с транспортных средств, надводных кораблей, вертолетов, а также в качестве переносного ЗРК.

Легкая ракета ”Мистраль” - самонаводящаяся система ПВО, производимая французской компанией MBDA.

Разработка ракеты началась в 1974 году, а в 1988 году французский комплекс ПВО был представлен в первой версии S1. Вторая версия, M2, появилась в 1997 году, а третья, М3 (по сообщениям, именно M3 собирается приобрести Армения) - в 2019 году. В настоящее время последняя версия ЗРК ”Мистраль” находится на вооружении французской армии.

Что может сбить ЗРК ”Мистраль”?

Система ПВО ”Мистраль” способна поражать следующие цели:

боевые самолеты - истребители и бомбардировщики

крылатые ракеты, противокорабельные ракеты - сверхзвуковые и дозвуковые

вертолеты

беспилотные летательные аппараты

быстроходные ударные катара.

Характеристики французской ракеты ”Мистраль”

Ракета ”Мистраль 3” - универсальная многоцелевая мультиплатформенная система, успешность которой составляет более 95%. ”Мистраль 3” относится к типу ракет ”выстрелил и забыл”, то есть ракета не требует сопровождения после запуска.

Длина ракеты ”Мистраль 3” составляет 1,88 м вместе с пусковой установкой. Вес ракеты - менее 20 килограммов, диаметр - чуть более 9 сантиметров.

Скорость французской ракеты - 930 м/с или 3348 км/ч.

Радиус перехвата - до 8 тыс метров

Высота перехвата - до 6 тыс метров.

Минимальный радиус перехвата - 500 метров.

Вес боеголовки - 3 килограмма

Срок службы ракеты - 20 лет без техобслуживания

Условия работы: от - 40 °С до +71 °С

Кроме того, ракета ”Мистраль 3” оснащена инфракрасной головкой самонаведения, способна поражать цели с минимальными тепловыми характеристиками и обладает большой устойчивостью к контрмерам.

Кто покупает французские ракеты ”Мистраль”?

На сегодняшний день более 30 армий мира имеют на вооружении французские ракеты ”Мистраль”, в том числе:

Грузия. В конце 2015 года она заключила контракт на сумму почти в $28 млн на покупку ЗРК Мистраль. Французские ракеты были доставлены в Грузию осенью 2018 года.

Индия

Ливан

Марокко

Оман

Пакистан

Венесуэла

Венгрия

Украина.

Франция, Кипр, Бельгия, Венгрия и Эстония в июне 2023 года подписали соглашение о намерении совместно приобрести ЗРК ”Мистраль 3” наземного базирования. В сентябре правительство Испании подписало контракт на покупку 522 ракет ”Мистраль 3” класса ”земля-воздух”. Сумма контракта составила почти $ 350 млн. Стоимость одной ракеты ”Мистраль-3” составляет примерно $500 тыс.

На сегодняшний день известно, что французские ракеты ”Мистраль” использовались во время Великой африканской войны (1998-2002 гг.) и в ходе военных действий на Украине.

Кто производит ракеты ”Мистраль”?

Разработкой ракеты ”Мистраль” в 1980-х годах занималась французская корпорация Matra. В 2001 году в результате слияния Matra, BAe Dynamics (британская корпорация) и Alenia (итальянская корпорация) был образован европейский мультинациональный разработчик и производитель ракет MBDA. Сегодня производством ракет ”Мистраль 3” занимается MBDA.

Как быстро исполняются контракты по ракетам ”Мистраль 3”?

Испания, подписавшая контракт на покупку ”Мистралей” в сентябре, получит ракеты не ранее, чем в 2025 году. Армения, которая подписала пока что только соглашение о намерениях приобрести французские ракеты, вероятно, получит их еще позже, чем Испания.

С марта 2023 года MBDA производит от 20 до 30 ракет ”Мистраль 3”.