Европа должна прекратить поддержку Израиля – Иран

Глава МИД Ирана заявил о том, что Израиль соблюдает международные нормы только под давлением. Далее он призвал европейские власти прекратить поддержку еврейского государства.

Для того чтобы власти еврейского государства соблюдали гуманитарные нормы необходимо давление международного сообщества. Об этом заявил шеф иранской дипломатии.

«Мир, должно быть, сейчас уже понял, что Израиль будет соблюдать международное право только в том случае, если столкнется с давлением и решительными действиями»

– официальный представитель МИД Ирана Насер Канани

Далее он заявил о том, что международное сообщество не должно поддерживать преступные действия Израиля, но не на словах – как это происходит в настоящее время – а на деле.

Отметим, что заявление иранского дипломата прозвучало на фоне требования главы израильского Минфина блокировать поставки помощи в палестинский анклав.