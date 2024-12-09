Вестник Кавказа

Еврокомиссия обсудит с Арменией инициативу по вступлению в ЕС

Еврокомиссия обсудит с Арменией инициативу по вступлению в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия изучит инициативу Еревана о членстве в ЕС. Ранее армянское правительство поддержало предложение о начале процесса вступления в Евросоюз.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер прокомментировала новость об инициативе Армении по вступлению в Евросоюз.

Чиновник заявила, что предложение армянского парламента будет изучено Еврокомиссией. Она также добавила, что после состоятся обсуждения с руководством республики.

Напомним, правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Данное предложение будет рассмотрено парламентом.

Премьер страны Никол Пашинян сообщил, что вопрос о членстве в ЕС будет решаться только на референдуме, после чего Армения и Евросоюз будут составлять дорожную карту.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Армения сделала шаг к пропасти между Россией и ЕС

Армения сделала шаг к пропасти между Россией и ЕС

ЕС продляет &quot;наблюдательную&quot; миссию в Армении

ЕС продляет "наблюдательную" миссию в Армении

Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС – Оверчук

Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС – Оверчук

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС

Начало вступления Армении в ЕС прокомментировал Пашинян

Начало вступления Армении в ЕС прокомментировал Пашинян

Армения готовится вступить в ЕС

Армения готовится вступить в ЕС

Франция просит ЕС помочь с Арменией

Франция просит ЕС помочь с Арменией

Баку потребовал прекратить наблюдение ЕС за армяно-азербайджанской границей

Баку потребовал прекратить наблюдение ЕС за армяно-азербайджанской границей

Армения готовится углублять отношения с ЕС

Армения готовится углублять отношения с ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы