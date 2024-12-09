Еврокомиссия обсудит с Арменией инициативу по вступлению в ЕС

Еврокомиссия изучит инициативу Еревана о членстве в ЕС. Ранее армянское правительство поддержало предложение о начале процесса вступления в Евросоюз.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер прокомментировала новость об инициативе Армении по вступлению в Евросоюз.

Чиновник заявила, что предложение армянского парламента будет изучено Еврокомиссией. Она также добавила, что после состоятся обсуждения с руководством республики.

Напомним, правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Данное предложение будет рассмотрено парламентом.

Премьер страны Никол Пашинян сообщил, что вопрос о членстве в ЕС будет решаться только на референдуме, после чего Армения и Евросоюз будут составлять дорожную карту.