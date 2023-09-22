Евро на бирже торгуется выше 100 рублей

Доллар в среду утром опустился до 92 рублей, евро - подорожал выше 100 рублей. Валюты идут разнонаправленно на открытии биржевых торгов.
Сегодня Московская биржа открылась снижением доллара и ростом евро.
Доллар просел на 26,5 копейки в начале торгов, до 92,01 рубля.
Европейская валюта торгуется дороже 100 рублей - по 100,11 рубля, курс поднялся на 13 копеек относительно вчерашних данных. Накануне евро уже пробивал планку в 100 рублей, до того такой курс в последний раз фиксировался в конце октября.
Китайский юань немного укрепился - плюс 1,8 копейки, курс утром 6 декабря составляет 12,90 рубля.
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