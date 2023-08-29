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Евро и доллар устремились вверх

Евро и доллар устремились вверх
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курсы доллара и евро заметно выросли на Московской бирже. За европейскую валюту дают чуть более 104 рублей, за американскую - свыше 96 рублей.

Курсы евро и доллара увеличились на торгах Московской биржи, говорят данные биржевого холдинга.

Так, европейская валюта поднималась чуть выше 104 рублей - впервые с 16 августа текущего года. По данным на 15:10, курс евро составляет 103,86 рублей.

Курс американской валюты поднялся на 86 копеек и в настоящее время он составляет 96,17 рублей.

Курс юаня в данный момент находится на отметке 13,16 рублей (+10 копеек).

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