Евро и доллар устремились вверх

Курсы доллара и евро заметно выросли на Московской бирже. За европейскую валюту дают чуть более 104 рублей, за американскую - свыше 96 рублей.
Курсы евро и доллара увеличились на торгах Московской биржи, говорят данные биржевого холдинга.
Так, европейская валюта поднималась чуть выше 104 рублей - впервые с 16 августа текущего года. По данным на 15:10, курс евро составляет 103,86 рублей.
Курс американской валюты поднялся на 86 копеек и в настоящее время он составляет 96,17 рублей.
Курс юаня в данный момент находится на отметке 13,16 рублей (+10 копеек).