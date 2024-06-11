Евро-2024: Португалия вырвала победу у Чехии

Португалия обыграла Чехию в заключительном матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Победу португальцам принес гол полузащитника Франсишку Консейсау в компенсированное время.

На чемпионате Европы по футболу состоялась заключительная встреча 1-го тура группового этапа между сборными Португалии и Чехии. Победу в матче, проходившем в Лейпциге, одержали португальцы.

На 62-й минуте полузащитник Лукаш Провод вывел Чехию вперед. На 69-й минуте португальцы сумели отыграться благодаря автоголу защитника чешской команды Робина Гранача, а в компенсированное ко второму тайму время хавбек Франсишку Консейсау отправил второй мяч в сетку ворот сборной Чехии.

Турнирная таблица

На данный момент группу F с 3 очками возглавляет сборная Турции. Такое же количество очков о Португалии, однако она уступает туркам по дополнительным показателям. На 3 и 4 месте находятся Чехия и Грузия, в активе обеих сборных нет пока ни одного очка.