Евро-2024: Англия обыграла Сербию и возглавила группу C

Сборная Англия стартовала на чемпионате Европы с победы над командой Сербии. Победу одному из главных фаворитов турнира принес точный удар полузащитника Джуда Беллингема.

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны встречи первого тура в группах C и D.

Группа D

Стартовал игровой день матчем в Гамбурге между сборными Польши и Нидерландов.

Счет на 16-й минуте открыл нападающий польской сборной Адам Букса. На 29-й минуте Нидерланды отыгрались благодаря точному удару полузащитника Коди Гакпо, а на 89-й минуте Ваут Вегорст отправил второй мяч в сетку ворот сборной Польши, принеся Нидерландам победу со счетом 2:1.

Вместе со сборными Польши и Нидерландов в группе D выступают команды Австрии и Франции. Они проведут свой матч 17 июня. Начало – в 22:00 (мск).

Группа C

Продолжился игровой день встречей сборных Словении и Дании. Игра проходила в Штутгарте и завершилась результативной ничьей 1:1. На гол полузащитника датчан Кристиана Эриксена, забитый на 17-й минуте, словенцы ответили точным ударом защитника Эрика Янжа на 77-й минуте.

Закрывала воскресную программу Евро-2024 игра сборных Сербии и Англии в Гельзенкирхене. Минимальную победу со счетом 1:0 одержали англичане. Победный мяч на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.

После первого тура группу C возглавляет с 3 очками сборная Англии. Второе место делят команды Словении и Дании, набравшие по одному очку. Замыкает квартет Сербия, не набравшая пока ни одного очка.