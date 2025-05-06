Еще пятерых дагестанцев осудили за погромы в аэропорту Махачкалы

Пятерым участникам погромов в аэропорту Махачкалы дали сроки. Осужденных приговорили к срокам от восьми лет колонии общего режима.

В Ставрополе вынесли приговор еще пятерым участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал виновными Камила Халатова, Джавада Абдуллаева, Назима Мирзаханова, Мухаммада Джамалова, Рамиса Ханалиева.

Пресс-служба подчеркивает, что фигуранты 29 октября 2023 года участвовала в беспорядках в воздушной гавани столицы Дагестана в поисках граждан Израиля.

Уточняется, что дагестанцев осудили и приговорили к срокам от восьми лет до восьми лет и одного месяца колонии общего режима.

Ранее ставропольский суд вынес приговор еще четверым погромщикам в аэропорту. Все они получили 10 лет колонии общего режима.