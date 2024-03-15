Еще одна страна начнет принимать российские карты "Мир"

В ближайшее время карты "Мир" начнут принимать в Мьянме. Запуск планировался на февраль, но был отложен из-за технических сложностей.

Карты системы "Мир" вскоре можно будет использовать в Мьянме - соседнем с Таиландом государстве.

"Для введения карт "Мир" в Мьянме цетробанки наших стран подписали меморандум в прошлом году. Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время"

– представитель министерства отелей и туризма страны Ко Кхант

Ожидается, что запуск российской системы позволит нарастить поток туристов из РФ.

Мьянма, прежде носившая название Бирма, находится в Юго-Восточной Азии и готова предложить путешественникам не только белоснежные пляжи, но и богатую природу и удивительную архитектуру.