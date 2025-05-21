Еще один сын Дональда Трампа допустил участие в президентской гонке

Второй сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп допустил, что он мог бы без трудностей стать кандидатом на должность главы Белого дома. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).
"Хотите ли вы втянуть в это других членов своей семьи? Хотел бы я, чтобы мои дети пережили тот же опыт за последнее десятилетие, что и я? Знаете, если бы ответ был "да", я думаю, что политический путь был бы легким, то есть, я думаю, что я смог бы это сделать"
- Эрик Трамп
Он также допустил, что и другие члены семьи Трампа могут баллотироваться в президенты США в будущем.
Ранее старший сын текущего президента США Дональд Трамп-младший допустил, что в будущем может принять участие в президентской гонке, и отметил, что имеет способности к этому.