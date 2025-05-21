Еще один сын Дональда Трампа допустил участие в президентской гонке

Эрик Трамп, второй сын президента США Дональда Трампа, считает, что мог бы стать кандидатом на пост главы государства. По его словам, этот путь был бы легким.

Второй сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп допустил, что он мог бы без трудностей стать кандидатом на должность главы Белого дома. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

"Хотите ли вы втянуть в это других членов своей семьи? Хотел бы я, чтобы мои дети пережили тот же опыт за последнее десятилетие, что и я? Знаете, если бы ответ был "да", я думаю, что политический путь был бы легким, то есть, я думаю, что я смог бы это сделать"

- Эрик Трамп

Он также допустил, что и другие члены семьи Трампа могут баллотироваться в президенты США в будущем.

Ранее старший сын текущего президента США Дональд Трамп-младший допустил, что в будущем может принять участие в президентской гонке, и отметил, что имеет способности к этому.