РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Еще один российский город отказался от парада в День Победы

Еще один российский город отказался от парада в День Победы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Город, расположенный на территории Ростовской области, объявил об отказе от парада на 9 мая. При этом краевая столица не намерена отказываться от парада.

Руководство города Новочеркасск, приняло решение отказаться от проведения парада в честь праздника Дня Победы. Об этом уведомил жителей региона ростовский глава Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Как заявил чиновник, отказ от военного парада в городе связано с безопасностью жителей и гостей.

В свою очередь Голубев добавил, что военный парад можно будет увидеть в краевом центре.

Кубанский Новороссийск примет Парад Победы

Кубанский Новороссийск примет Парад Победы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version