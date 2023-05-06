Город, расположенный на территории Ростовской области, объявил об отказе от парада на 9 мая. При этом краевая столица не намерена отказываться от парада.
Руководство города Новочеркасск, приняло решение отказаться от проведения парада в честь праздника Дня Победы. Об этом уведомил жителей региона ростовский глава Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Как заявил чиновник, отказ от военного парада в городе связано с безопасностью жителей и гостей.
В свою очередь Голубев добавил, что военный парад можно будет увидеть в краевом центре.