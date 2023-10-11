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Еще два сильных землетрясения пережил Афганистан

Еще два сильных землетрясения пережил Афганистан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Два мощных землетрясения произошли сегодня в Афганистане. Одно из них магнитудой превысило недавнее разрушительное землетрясение в Герате.

Подземные толчки вновь сотрясают Афганистан, сейсмологи зафиксировали два явления - магнитудой 6,4 и 5,0.

Оба землетрясения случились к северо-западу от города Герат. Эпицентр более мощного явления находился в 34 км от Герата. Второе землетрясение было чуть ближе к населенному пункту - в 28 км. Сведений о пострадавших пока нет.

Напомним, землетрясение силой 6,3 вблизи Герата, где проживают свыше 270 тыс человек, случившееся в субботу, стало разрушительным и погубило 2,5 тыс человек.

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Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

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