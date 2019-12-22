Вестник Кавказа

ЕС выступает против планов Трампа установить контроль над Газой

ЕС выступает против планов Трампа установить контроль над Газой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский союз выступил против ликвидации палестинских структур в Газе и возможной передачи региона под контроль США. Брюссель считает сектор Газа неотъемлемой частью Палестины.

Евросоюз дал оценку высказываниям президента США Дональда Трампа, который заявил о планах установить американский контроль над Газой, а также переселить оттуда палестинцев. Брюссель не одобряет планов Трампа, ссылаясь на приверженность двугосударственной модели в регионе. 

"Европейский союз остается привержен двугосударственному решению, которое, по нашему мнению, является единственным решением по долгосрочному миру как для израильтян, так и для палестинцев. Газа - это неотъемлемая часть будущего палестинского государства"

– представитель главы евродипломатии Каи Каллас Ануар аль-Ануни

Также в ЕС призвали не допустить переселения местных жителей против их воли. 

По словам аль-Ануни, Брюссель приветствует прекращение огня в регионе. В ЕС выразили надежду на дальнейшую нормализацию обстановки в регионе.

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