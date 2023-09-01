Ереван и сепаратисты сводят усилия ЕС по урегулированию на нет - МИД АР

Опубликовано: 18:22, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана прокомментировал заявление Шарля Мишеля о ситуации на Южном Кавказе. Там заявили, что Ереван сводит усилия Европы на нет и добавили, что Баку имеет право на защиту своего суверенитета на фоне провокаций из Армении.

МИД Азербайджана опубликовало ответ на заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля о сегодняшней ситуации на Южном Кавказе.

Комментарий к заявлению пресс-секретаря президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля о ситуации в регионе.

Мы приняли к сведению заявление пресс-секретаря президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля от 1 сентября 2023 года о ситуации в регионе.

В Баку напомнили, что на трехсторонней встрече руководителей Азербайджана, Армении и Евросовета 15 июля были согласованы вопросы доставки грузов в Карабахский экономический район Азербайджана различными путями и использования Лачинской дороги вместе с дорогой Агдам-Ханкенди.

Но, как отметили в ведомстве, Армения отказалась от исполнения договоренности, препятствуя ее реализации через различные предлоги и условия посредством фейкового режима на территории Азербайджана.

В МИД еще раз напомнили, что Баку в начале августа договорился с представителями армянских жителей Ханкенди о встрече, однако вторая сторона решила отказаться от нее в последний момент.

В министерстве подчеркивают, что с 15 июля Ереван и фейковый режим сепаратистов сводят на нет усилия Европы и других партнеров в армяно-азербайджанском урегулировании.

"Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. С другой стороны, Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе лиц армянского происхождения в качестве равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана"

- МИД АР

В заключение в МИД добавили, что Баку сохраняет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность на фоне продолжающихся провокаций, которые идут из Армении.