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ВС Армении открыли минометный огонь по Азербайджану

ВС Армении открыли минометный огонь по Азербайджану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженные силы Армении продолжают атаковать позиции Азербайджана из минометов.

Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанской армии из минометов.

«Подразделения вооруженных сил Армении открыли минометный артиллерийский огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района с огневых позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района»

– пресс-служба Минобороны Азербайджана

Также в оборонном ведомстве отмечают, что на данном направлении продолжается концентрация дополнительной боевой техники и живой силы противника.

В ответ ВС Азербайджана предпринимает ответные меры.

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