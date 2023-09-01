ВС Армении открыли минометный огонь по Азербайджану

Вооруженные силы Армении продолжают атаковать позиции Азербайджана из минометов.
Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанской армии из минометов.
«Подразделения вооруженных сил Армении открыли минометный артиллерийский огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района с огневых позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района»
– пресс-служба Минобороны Азербайджана
Также в оборонном ведомстве отмечают, что на данном направлении продолжается концентрация дополнительной боевой техники и живой силы противника.
В ответ ВС Азербайджана предпринимает ответные меры.