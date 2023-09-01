ВС Армении открыли минометный огонь по Азербайджану

Опубликовано: 12:33, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении продолжают атаковать позиции Азербайджана из минометов.

Минобороны Азербайджана проинформировало о том, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанской армии из минометов.

«Подразделения вооруженных сил Армении открыли минометный артиллерийский огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района с огневых позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района»

– пресс-служба Минобороны Азербайджана

Также в оборонном ведомстве отмечают, что на данном направлении продолжается концентрация дополнительной боевой техники и живой силы противника.

В ответ ВС Азербайджана предпринимает ответные меры.