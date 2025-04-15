Ереван и Пекин договорились об углублении отношений

Глава МИД Армении провел встречу с новым послом КНР. На ней обсуждались вопросы расширения взаимодействия между странами.

Состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и посла Китая в стране Ли Синвэя. Об этом сказано в сообщении, распространенном 12 мая армянским министерством.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества между странами.

Глава МИД РА отметил, что отношения Еревана и Пекина сейчас активно развиваются в политике и экономике. Он добавил, что в Армении нацелены на то, что максимальной реализовать существующий потенциал.

Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что Армения и Китая договорились продолжать развивать взаимовыгодное партнерство, несмотря на неопределенность на международной арене.

Напомним, новый посол прибыл в Армению в двадцатых числах апреля. До этого времени у КНР не было посла в республике в течение примерно 9 месяцев.