Опубликовано: 13:40, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным покупку российских самолетов-амфибий для ликвидации пожаров в Турции. Российские танкеры помогали устранять последствия мощных землетрясений в Турции в феврале 2023 года.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий, предназначенных для ликвидации пожаров.

Он заявил, что Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий получило от руководства 100 млн лир на покупку вертолетов и самолетов.

Эрдоган отметил, что Анкара хочет купить несколько "амфибий", поскольку они оказывают положительное влияние на ликвидацию лесных возгораний. Также глава республики подчеркнул, что сделка усилит работу России и Турции по борьбе с пожарами.

Стоит добавить, что самолеты-амфибии Бе-200 принимали участие в ликвидации последствий мощных землетрясений, которые обрушились на Турцию в феврале этого года.