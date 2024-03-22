Эрдоган: Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Газе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Газе в течение месяца Рамадан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приветствует решение Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в Газе.

Он подчеркнул, что Анкара сделает все возможное для выполнения резолюции и приложит усилия для скорейшего наступления мира и спокойствия в секторе Газа.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан. За нее проголосовали все 14 стран, включая Китай, Россию, Францию и Британию. Воздержались только США.