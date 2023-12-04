Вестник Кавказа

Эрдоган связался с избитым арбитром

Эрдоган связался с избитым арбитром
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил турецкому футбольному арбитру, которого избили во время матча чемпионата Турции по футболу. Президент пожелал судье скорейшего выздоровления.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался через телефон с футбольным рефери Халилом Умутом Мелером, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Президент пожелал пострадавшему судье скорейшего выздоровления и всего самого наилучшего. Он также осудил инцидент, который произошел во время матча в чемпионате Турции.

Мелер пострадал от рук президента турецкого клуба "Анкарагюджю", который выбежал на поле, а затем избил арбитра. В чемпионате Турции объявлена пауза.

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