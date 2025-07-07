Вестник Кавказа

Эрдоган произвел перестановки в президентской администрации

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Кадровые перемены в администрации Эрдогана: Фахреттин Алтун займется правозащитной работой, Бурханеттин Дуран возглавит управление по коммуникациям.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил от должности главу Управления коммуникаций президентской администрации Фахреттина Алтуна. 

На его место назначен помощник главы МИД страны Бурханеттин Дуран. Алтун переведен на новую должность, он возглавит правозащитную организацию страны. 

Напомним, что президент Турции ранее заявил о невозможности проведения досрочных выборов в стране. По словам Эрдогана, выборы состоятся в установленные законом рамки.

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