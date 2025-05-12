Эрдоган призовет к немедленному прекращению огня на Украине

Прекращение огня на Украине должно произойти немедленно, – с таким призывом выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказал директор по коммуникациям его администрации Фахреттин Алтун.
Соответствующее сообщение Алтун распространил по поводу рабочего визита в Анкару Владимира Зеленского.
По его словам, Эрдоган на встрече с Зеленским рассмотрит все аспекты текущей ситуации в украинском урегулировании .
"В ходе двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся в ходе визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления"
– Фахреттин Алтун
Напомним, российско-украинские переговоры должны были стартовать в Стамбуле сегодня утром. Однако они были перенесены на вторую половину дня. Окончательной ясности по вопросу о том, когда именно состоится встреча, пока нет.