Эрдоган призовет к немедленному прекращению огня на Украине

Турция считает необходимым незамедлительно начать перемирие на Украине, об этом заявит президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого на сегодня назначены переговоры с Владимиром Зеленским.

Прекращение огня на Украине должно произойти немедленно, – с таким призывом выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказал директор по коммуникациям его администрации Фахреттин Алтун.

Соответствующее сообщение Алтун распространил по поводу рабочего визита в Анкару Владимира Зеленского.

По его словам, Эрдоган на встрече с Зеленским рассмотрит все аспекты текущей ситуации в украинском урегулировании .

"В ходе двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся в ходе визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления"

– Фахреттин Алтун

Напомним, российско-украинские переговоры должны были стартовать в Стамбуле сегодня утром. Однако они были перенесены на вторую половину дня. Окончательной ясности по вопросу о том, когда именно состоится встреча, пока нет.