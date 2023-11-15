Эрдоган приедет в Доху

Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Доху. Он встретится с эмиром Катара, с которым обсудит установление режима прекращения огня в секторе Газа и двустороннее сотрудничество.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершит двухдневный визит в Доху 4 декабря.

В рамках поездки глава государства встретится с катарским эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе переговоров они обсудят установление режима прекращения огня в секторе Газа.

Помимо этого, стороны поговорят о двустороннем сотрудничестве, а также затронут вопросы его дальнейшего развития.