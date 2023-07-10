Эрдоган поздравил Мирзиеева с победой

Опубликовано: 11:51, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Шавкату Мирзиееву и поздравил с победой на досрочных президентских выборах. Также президенты обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева с победой на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 10 июля.

Как сообщает Trend, в ходе телефонного разговора главы Турции и Узбекистана поговорили о двусторонних отношениях. Эрдоган и Мирзиеева высоко оценили уровень связей между Анкарой и Ташкентом в рамках углубленного стратегического партнерства.

Также лидеры государств обратили внимание на развитие контактов и увеличение товарооборота, реализацию и поддержку совместных проектов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.