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Эрдоган побеждает на выборах в Турции - посчитаны почти все голоса

Эрдоган побеждает на выборах в Турции - посчитаны почти все голоса
© Фото: Сайт президента Турции
Победа на выборах президента действующего главы Турции становится все более очевидной.

Лидерство действующего президента Турции на выборах президента стало окончательным.

После подсчета 97,41% голосов у Реджепа Тайипа Эрдогана 52,18%. Кемаль Кылычдароглу отстает почти на 5% - за него проголосовали 47,82%.  

Лидеры других государств уже поздравляют Эрдогана с победой. Свои поздравления ему направили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер Венгрии Виктор Орбан. 

Выборы президента завершились в Турции

Выборы президента завершились в Турции

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