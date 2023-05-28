Эрдоган побеждает на выборах в Турции - посчитаны почти все голоса

Опубликовано: 19:55, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Победа на выборах президента действующего главы Турции становится все более очевидной.

Лидерство действующего президента Турции на выборах президента стало окончательным.

После подсчета 97,41% голосов у Реджепа Тайипа Эрдогана 52,18%. Кемаль Кылычдароглу отстает почти на 5% - за него проголосовали 47,82%.

Лидеры других государств уже поздравляют Эрдогана с победой. Свои поздравления ему направили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер Венгрии Виктор Орбан.